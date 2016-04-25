Павлюченко: «Тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу, а я заступился»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о причинах, по которым он был переведен в дубль команды.

«Все началось на теоретическом занятии, где тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу за один из эпизодов. Я, понимая, что он неправ, вступился за партнера, после чего сразу услышал множество «комплиментов» в свой адрес. Павлюченко, мол, и больной, и хромой, и вообще не хочет помогать команде.

Безропотно терпеть такое, естественно, невозможно, и слово за слово у нас случился конфликт, после которого мне и было объявлено о дальнейших тренировках с дублем. Обидно, конечно, но говорить подобные вещи при всей команде – это, на мой взгляд, за гранью.

Можно сдержаться в каком-то конкретном случае, но невозможно постоянно терпеть пренебрежительное отношение – причем не только к себе, но к футболистам и персоналу команды вообще.

Могу раскрыть не самый большой секрет: у многих наших игроков при таком отношении пропадает всякое желание работать», – отметил Павлюченко.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России шесть матчей.