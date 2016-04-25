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  • Павлюченко: «Тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу, а я заступился»

Павлюченко: «Тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу, а я заступился»

25 апреля 2016, 07:37
17

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о причинах, по которым он был переведен в дубль команды.

«Все началось на теоретическом занятии, где тренер начал необоснованно «пихать» Селезневу за один из эпизодов. Я, понимая, что он неправ, вступился за партнера, после чего сразу услышал множество «комплиментов» в свой адрес. Павлюченко, мол, и больной, и хромой, и вообще не хочет помогать команде.

Безропотно терпеть такое, естественно, невозможно, и слово за слово у нас случился конфликт, после которого мне и было объявлено о дальнейших тренировках с дублем. Обидно, конечно, но говорить подобные вещи при всей команде – это, на мой взгляд, за гранью.

Можно сдержаться в каком-то конкретном случае, но невозможно постоянно терпеть пренебрежительное отношение – причем не только к себе, но к футболистам и персоналу команды вообще.

Могу раскрыть не самый большой секрет: у многих наших игроков при таком отношении пропадает всякое желание работать», – отметил Павлюченко.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России шесть матчей.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман
Комментарии (17)
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Freyk
1461559765
Жаль конечно игроков и болельщиков «Кубани», но клубу с таким руководством дорога в ФНЛ.
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bk-oleg
1461566294
Если селезень ни какой, бревно! Так кто как ни тренир ему напихает! Обижаются ведутся !! Что один что другой, играете , спасайте игру и команду!! А не бабки считайте, фраера!!
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Тяп-Ляп.
1461568098
Приревновал Павлюченка,что не ему пихает тренер.
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alexfilatov
1461568254
Ташуев тренер не о чем, состав у Кубани не самый худший, арезультата нет, считаю полностью вина тренера, он еще и к игрокам подхода найти не может, не понимаю зачем его держат, осталось доиграть чуть чуть, надо было его еще зимой менять, команда вот вот вылетит
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Igreks
1461569085
Рома красава. Не терпила однозначно. Респект!!!
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zadira56
1461571010
Ташуев свое черное дело планомерно делает. Хоть бы где задержался на пару-тройку лет. Вечно ноющий человек. С ним "Кубань" точно вылетит в пердив.
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nemolod
1461574929
Не делай людям добра-не получишь зла-это для Павлюченко!
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Jack24
1461577964
Тренер всегда прав, но бывает и перебор. Надо выслушать обе стороны.
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MichelWB
1461578867
Я понимаю, если бы Ромка забивал в каждом матче и был бы лидером среди бомбардиров, или играл бы как бог, или был бы лидером в команде (капитаном например), еще может быть и мог бы обсудить этот эпизод с тренером наедине. А так на поле "0", а лезет в адвокаты. То же мне защитник
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никита голоян
1461599046
а зарплату получать не стыдно???
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