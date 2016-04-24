Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джанаев догнал Филимонова по продолжительности сухой серии в РФПЛ

Джанаев догнал Филимонова по продолжительности сухой серии в РФПЛ

24 апреля 2016, 21:48
13

В поединке 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» со счетом 3:0 обыграл «Зенит». Голкипер хозяев Сослан Джанаев вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, что позволило ему увеличить свою сухую серию до 720 минут.

По этому показателю 29-летний вратарь обошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в активе которого 717 минут без пропущенных голов, и сравнялся с бывшим стражем ворот «Спартака» Александром Филимоновым.

Отметим, что рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России принадлежит голкиперу «Локомотива» Руслану Нигматуллину, не пропускавшему на протяжении 939 минут.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Нигматуллин Руслан Джанаев Сослан Филимонов Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOSTROMA
1461524558
941 минуту не пропускал Нигматуллин
Ответить
sany85
1461524759
защита норм!
Ответить
Serjoga
1461525228
Нужно догнать и Нигматуллина!
Ответить
compka
1461525541
Главное Акинфеева обогнал !
Ответить
андрей андреев
1461528962
Осьминог молодец
Ответить
Denis SPb
1461531149
Курбан Бекиевич всегда начинает с хорошей обороны!!! И это правильно!!! Вперёд, подтягивать атакующий потенциал! С контратаками всё хорошо, теперь тренировать позиционное наступление, когда нужно играть 1-м номером! С игрой 2-м номером проблем практически нет - молодцы!!! Ростов, успехов!!!!
Ответить
alexfilatov
1461531410
Был бы помоложе можно было б в сборную, хотя щас нет нужды на этой позиции, да и вспоминая его давнишние косяки...да и вообще, пожалуй, по большему счёту это заслуга тактических действий Бердыева и защитников
Ответить
Ромарио1981
1461532912
Молодцы вся крманда
Ответить
Romio-xxx
1461543266
Спартаковская школа!!!
Ответить
grigkh
1461598501
С такой обороной, как у Ростова, он еще долго не пропустит
Ответить
Главные новости
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
4
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Все новости
Все новости
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
4
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
2
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+