Джанаев догнал Филимонова по продолжительности сухой серии в РФПЛ

В поединке 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» со счетом 3:0 обыграл «Зенит». Голкипер хозяев Сослан Джанаев вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, что позволило ему увеличить свою сухую серию до 720 минут.

По этому показателю 29-летний вратарь обошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в активе которого 717 минут без пропущенных голов, и сравнялся с бывшим стражем ворот «Спартака» Александром Филимоновым.

Отметим, что рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России принадлежит голкиперу «Локомотива» Руслану Нигматуллину, не пропускавшему на протяжении 939 минут.