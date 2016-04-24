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    Гинер: «Думбия приехал посмотреть нашу игру»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал появление бывшего нападающего армейцев Сейду Думбия на матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо». Напомним, что на данный момент ивуарийский форвард выступает за «Ньюкасл».

    «Думбия приехал просто посмотреть игру, а не для того, чтобы переподписать контракт. Он подошел ко мне во время матча, мы обнялись. Зачем он приехал – я не спросил. Сейду любит Москву. Возможно, он приехал показаться докторам.

    Вообще, все, кто от нас уходил, кроме Хонды, с теплотой относятся к команде, постоянно приезжают, когда есть возможность. Эту заслуга нашего менеджмента, тренеров. Коллектив у нас хороший. Добрые ребята. Мы как семья, а в семью всегда приятно возвращаться», – отметил Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2016 19:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 апреля 2016, 07:29

      Гинер всё правильно сказал. ЦСКА уважают и есть за что.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 апреля 2016, 20:08

      И У МЕНЯ УВАЖУХА КО ВСЕМ!!!

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