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    Сафонов: «Анжи» из всех команд РФПЛ пока производит самое слабое впечатление»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Кубанью» победу со счетом 2:1 одержат краснодарцы.

    «Кубань» сейчас выглядит лучше. «Анжи» пока из всех команд производит самое слабое впечатление. Краснодарцам также нужно постараться избежать переходных матчей и брать очки. «Кубань» может, когда захочет, как показала, например, игра со «Спартаком», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 19:00
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