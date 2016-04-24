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  • Панов: «Ростов» заслуживает чемпионства, грамотно защищаться еще нужно уметь»

Панов: «Ростов» заслуживает чемпионства, грамотно защищаться еще нужно уметь»

24 апреля 2016, 16:58
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Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов поделился своими мыслями о предстоящей игре сине-бело-голубых против «Ростова» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Не могу назвать матч между «Ростовом» и «Зенитом» решающим в чемпионской гонке, однако встреча будет одной из знаковых. Фаворит в матче – «Зенит», хотелось бы, чтобы была интрига, думаю, «Ростов» сможет ее создать. В случае проигрыша подопечные Курбана Бердыева уменьшат свои шансы на чемпионство, потому что и ЦСКА должен взять три очка в матче с «Динамо». Потеря очков для «Зенита» и «Ростова» будет очень драматичной в концовке турнира.

Я считаю, что «Ростов» заслуживает чемпионства: игроки борются, показывая при этом неплохой футбол, хоть и оборонительный. Защищаться грамотно не каждая команда умеет, в этом плане ростовчане могут дать бой. Классно было бы посмотреть на «Ростов» в Лиге чемпионов, для клуба очень важно попасть в главный европейский турнир. Не будем забывать еще и о том, что, попадая в групповой этап, команда получает хорошую сумму. Учитывая финансовые проблемы «Ростова», для клуба это хороший шанс заработать деньги. Поэтому мотивация у игроков запредельная: и финансовые трудности решить, и в Лиге чемпионов поучаствовать, и «Зенит» обыграть. Все в руках «Ростова», да и играют дома, при своих болельщиках, на стадионе, где обыгрывали ЦСКА, да и многие другие команды. На очереди «Зенит»: посмотрим, если подопечные Бердыева смогут обыграть питерскую команду, то тогда будут видны амбиции клуба. Хотя я ожидаю результативную ничью, может, даже 3:3», – сказал Панов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Панов Александр
Комментарии (1)
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Serjoga
1461525589
С 3-кой угадал! Но только с одной!
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