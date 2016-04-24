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    Черевченко: «Немного забивать и мало пропускать – стиль «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    – Какие задачи у «Локомотива» на концовку сезона?

    – Я уже говорил, что мы идем от игры к игре. Итоги будем подводить 21 мая, когда завершится последний тур.

    – Почему «Локомотив» так мало забивает?

    – Сколько я помню, «Локомотив» всегда немного забивал и мало пропускал. Это стиль команды. Но, естественно, мы работали, работаем и будем работать над результативностью.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.04.2016 15:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      west29 24 апреля 2016, 17:53

      такой стиль игры не для еврокубков нужно что то менять а для начала перестать продавать ведущих игроков

      0
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 24 апреля 2016, 15:46

      не нужен нам такой стиль.сколько можно играть от обороны?бесит.да есть результат но хочется видеть и атакующий футбол

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 24 апреля 2016, 15:45

      Локо ты чемпион!

      1
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