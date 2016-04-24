Игонин: «Проигравший в матче между «Ростовом» и «Зенитом» точно вылетит из чемпионской гонки»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Отметим, что встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Проигравший сегодня клуб точно вылетит из чемпионской гонки. У «Ростова» преимущество в домашнем стадионе, где команда Курбана Бердыева играет с особым настроем. Но если тренеры «Зенита» выберут правильную тактику, а футболисты сыграют на все 100%, тогда у «Ростова» нет шансов. Ростовчане будут иметь возможность положительного исхода, если у соперников возникнут проблемы в центре защиты или кто-то из игроков получит травму.

«Зенит» в случае победы открывает себе дорогу к чемпионству. Атака «Зенита» – лучшая в чемпионате России. Если бы не проблемы в обороне и пропущенные голы от не самых сильных соперников, сейчас вопрос о чемпионстве уже не стоял бы так остро», – сказал Игонин.