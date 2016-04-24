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  • Украинский футболист тульского «Арсенала» сменил гражданство

Украинский футболист тульского «Арсенала» сменил гражданство

24 апреля 2016, 10:11
6

Полузащитник тульского «Арсенала» Виталий Федотов больше не считается легионером в российском чемпионате. 24-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», и до 2015 года он выступал только за украинские клубы, последним из которых стал «Металлург».

После расформирования клуба Федотов переехал в Тулу, где и получил российский паспорт. В настоящий момент весь пакет документов уже отправлен клубом в УЕФА, и в ближайшем будущем футболист также получит право выступать за сборную России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Арсенал Федотов Виталий
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1461489179
Ждем столь же умного шага от Саши Зинченко
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Томь вперёд
1461601637
А у Чуваева (вратарь ФК Томь) пока не получается, хотя уже почти год пытается.
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волчарик
1461623580
может лучше лимит отменить?
Ответить
никита голоян
1461681723
ну теперь нас никто не догонит((((
Ответить
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