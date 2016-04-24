Украинский футболист тульского «Арсенала» сменил гражданство

Полузащитник тульского «Арсенала» Виталий Федотов больше не считается легионером в российском чемпионате. 24-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», и до 2015 года он выступал только за украинские клубы, последним из которых стал «Металлург».

После расформирования клуба Федотов переехал в Тулу, где и получил российский паспорт. В настоящий момент весь пакет документов уже отправлен клубом в УЕФА, и в ближайшем будущем футболист также получит право выступать за сборную России.