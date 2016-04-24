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  • Симеоне: «Мяч бросил другой парень, но судья поступил правильно, удалив меня»

Симеоне: «Мяч бросил другой парень, но судья поступил правильно, удалив меня»

24 апреля 2016, 01:56
3

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое удаление со скамейки запасных во время матча 35-го тура Примеры против «Малаги» (1:0).

Напомним, во время атаки «Малаги» на поле со стороны скамейки мадридцев был выброшен второй мяч, за что судья удалил Симеоне, который, как предполагалось, был виновником инцидента.

«Очевидно, что судья принял правильное решение – об этом говорят правила. Он сделал то, что и должен был – удалил тренера. Тут нечего особо комментировать.

Мяч бросил другой парень с нашей скамейки, но это ничего не значит», – сказал Симеоне.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Атлетико Малага Симеоне Диего
Комментарии (3)
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Arhadiavol
1461481835
хех такого я еще не видел
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diadushka
1461489379
Маленькие футбольные хитрости делают многие, а вот маленькие футбольные гнусности только атлетико
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Вомбат
1461601072
Мяч бросил другой парень с нашей скамейки, но это ничего не значит, так как он выполнял мою команду, – сказал Симеоне.
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