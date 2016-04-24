Симеоне: «Мяч бросил другой парень, но судья поступил правильно, удалив меня»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое удаление со скамейки запасных во время матча 35-го тура Примеры против «Малаги» (1:0).

Напомним, во время атаки «Малаги» на поле со стороны скамейки мадридцев был выброшен второй мяч, за что судья удалил Симеоне, который, как предполагалось, был виновником инцидента.

«Очевидно, что судья принял правильное решение – об этом говорят правила. Он сделал то, что и должен был – удалил тренера. Тут нечего особо комментировать.

Мяч бросил другой парень с нашей скамейки, но это ничего не значит», – сказал Симеоне.