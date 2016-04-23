На матче с «Мордовией» фанаты «Спартака» вывесили три оскорбительных баннера

Болельщики «Спартака» во время поединка 25-го тура против «Мордовии» устроили очередную акцию протеста из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Поклонниками были вывешены несколько оскорбительных баннеров в адрес владельца клуба Леонида Федуна, тренерского штаба и игроков команды. На одном из них красовалась надпись «#Леониднольтрофеич», на другом – «Дима, где честь?». Еще на одном из них были высказаны претензии команде в нецензурном виде.