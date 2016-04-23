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    На матче с «Мордовией» фанаты «Спартака» вывесили три оскорбительных баннера

    Болельщики «Спартака» во время поединка 25-го тура против «Мордовии» устроили очередную акцию протеста из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Поклонниками были вывешены несколько оскорбительных баннеров в адрес владельца клуба Леонида Федуна, тренерского штаба и игроков команды. На одном из них красовалась надпись «#Леониднольтрофеич», на другом – «Дима, где честь?». Еще на одном из них были высказаны претензии команде в нецензурном виде.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 17:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 23 апреля 2016, 20:25

      Надо не банеры вешать а перестать ходить на стадион вообще что б по карману ударило,понимаю что это не большие деньги но всё же какой-то убыток тогда может хоть немного задумаются

      4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 апреля 2016, 19:58

      Где нет мата на баннерах в общем-то ничего оскорбительного нет,а есть претензии к конкретным лицам!

      0
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      Рейтинг: +126

      Jiver 23 апреля 2016, 19:32

      Всего три?) Нервы у ребят железные.

      5
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      Рейтинг: +11227

      alp 23 апреля 2016, 19:20

      весьма странные отношения у спартака и их болельщиками......

      1
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      Рейтинг: +31

      lostprey > alp 23 апреля 2016, 19:48

      Почему же странные?
      Игра плохая, а она и является тем определяющим фактором в поведении болельщиков по отношению к команде.
      Я не видел в футболе, чтобы после хорошей игры болельщики злились. Они радуются.
      В данный момент болельщики ФК "Спартак" в ярости. Вывод сам напрашивается.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 апреля 2016, 19:16

      Игроки на подступах к штрафной или непосредственно в ней делают слишком много лишних телодвижений, ненужных пасов, когда смело можно бить по воротам и это явно наставление тренера так , что это мимо кассы... тот футбол , который пытается навязать Аленичев могут исполнить техничные игроки , а не те что в нынешнем составе, Попов который в своих ногах заплетается, Зе Луиш как мишка косолапый нормально развернуться не может... из всего состава только Промес готов поддержать футбол навязываемый тренерским штабом...

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      Рейтинг: +31

      lostprey 23 апреля 2016, 19:06

      И где в первых двух оскорбление???
      Вообще-то это факты, а не хамство...

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