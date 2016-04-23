«Ливерпуль» готов заплатить 35 миллионов за Уилсона и Крессуэлла

«Ливерпуль» намерен укрепить свой состав форвардом «Борнмута» Каллумом Уилсоном, а также защитником «Вест Хэма» Аароном Крессуэллом. За 24-летнего игрока «вишен» красные готовы предложить 20 миллионов фунтов, тогда как приобретение 26-летнего футболиста «молотобойцев» обойдется мерсисайдцам в 15 миллионов.

В текущем розыгрыше АПЛ Уилсон принял участие в девяти играх и забил пять мячей. Крессуэлл провел 33 поединка, дважды поразив ворота соперников и четырежды ассистировав партнерам.