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    Вместо закрытия сектора «Спартак» заплатит штраф

    Апелляционный комитет РФС изменил наказание «Спартака» за инцидент, произошедший во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги против «Кубани».

    Изначально «Спартак» был наказан закрытием одного сектора на «Открытие-Арене». Московский клуб опротестовал это решение. Вместо закрытия трибун руководство красно-белых заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

    Напомним, что КДК наказал «Спартак» за баннер болельщиков, содержание которого было направлено против Леонида Федуна.

    Источник: РФС

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    22.04.2016 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:40

      кто бы сомневался ))) эти всегда договорятся. Только Зенит тащит лямку на всю катушку. Ибо Зенит и фанаты - вместе. а спам всегда все покупал - и чемпионства, и ништяки у кдк......

      -2
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      Рейтинг: +11227

      alp > Klaido 22 апреля 2016, 23:25

      вообще не в кассу Клайдо ))) я тебе про стакан, а ты мне про папиросы )) и потом - у тебя есть сведения, что питерские бабушки в 2012 получали мед помощь меньше чем в 2013 или в 2015? вооооооот. и я про то )))

      -1
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 22 апреля 2016, 21:20

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 апреля 2016, 20:42

      РФС поехавшие совсем,по сути штрафуют человека которого оскорбили)клоуны)

      0
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