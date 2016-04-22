Вместо закрытия сектора «Спартак» заплатит штраф

кто бы сомневался ))) эти всегда договорятся. Только Зенит тащит лямку на всю катушку. Ибо Зенит и фанаты - вместе. а спам всегда все покупал - и чемпионства, и ништяки у кдк......
Апелляционный комитет РФС изменил наказание «Спартака» за инцидент, произошедший во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги против «Кубани».
Изначально «Спартак» был наказан закрытием одного сектора на «Открытие-Арене». Московский клуб опротестовал это решение. Вместо закрытия трибун руководство красно-белых заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что КДК наказал «Спартак» за баннер болельщиков, содержание которого было направлено против Леонида Федуна.