Крапивка – новый генеральный директор «Кубани»

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка представил игрокам «Кубани» нового генерального директора. Им стал Геннадий Крапивка, ранее выступавший за «Кубань-Д» и майкопскую «Дружбу».

Напомним, ранее пост генерального директора занимал Валерий Стаценко.

«Валерий Николаевич очень много сделал для клуба, он настоящий профессионал и по-настоящему болеет за «Кубань». Он уходит с поста генерального директора, но не уходит из клуба. Его огромный опыт в большом футболе сегодня жизненно необходим команде.

Довольно успешное футбольное прошлое Геннадия Александровича в «Кубани» и его огромный управленческий опыт в бизнесе, уверен, сыграют в плюс команде», – сказал Коробка.