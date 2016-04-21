Масалитин: «Приятно, что молодой Головин составляет реальную конкуренцию ветерану Широкову»

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина, оформившего дубль в матче 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

«Новые лица всегда приковывают к себе внимание, особенно когда они хорошо играют. У Головина очень хорошие шансы попасть на чемпионат Европы и чемпионат мира. По таким ребятам все давно соскучились, особенно в ЦСКА, где давно не появлялись молодые игроки. Если Александр будет продолжать играть на таком уровне, то и в сборной, и в клубе он сможет закрепиться в основном составе. Ему дали шанс проявить себя, посмотрим, как он им воспользуется. Армейцам давно не хватало свежей крови, и после появления Головина команда начала дышать.

Для болельщиков и специалистов приятно, что молодой Головин составляет конкуренцию ветерану Роману Широкову. Так и должно быть, но я уверен, что Роман не будет сидеть сложа руки и ждать, когда его вытеснят из состава. Его брали в ЦСКА на смену Роману Еременко, но финский полузащитник уже выздоровел, а Головин может сыграть и на другой позиции. Со всех сторон много конкуренции, от которой выигрывают клуб и болельщики.

Не хочется Александра сравнивать с кем-то из мировых звезд. Месси – это Месси, а Головин – это Головин. Нужно всегда оставаться самим собой и брать лучшее у Месси, Роналдо и Фигу, если он его видел. Зачем сравнивать с Лионелем Месси? Если Александр продолжит прогрессировать, то скоро других молодых игроков будут с ним сравнивать. Скажут, что появился второй Головин. У футболиста должна быть своя изюминка, и тогда он запомнится публике», – сказал Масалитин.