Крицюк: «Не сказал бы, что ЦСКА сильнее «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился своими впечатлениями от поражения в матче 1/2 финала Кубка России от ЦСКА (1:3).

– Начали очень плохо. В первом тайме мало, что получалось. ЦСКА взял игру под свой контроль, а мы только к середине первого тайма создали пару моментов. Это очень мало. Во втором тайме армейцы уже играли по счету.

– «Краснодар» планировал столь осторожное начало матча?

– Конечно, мы не собирались сидеть в обороне в первые 30 минут тайма, чтобы нас разорвали. Мы хотел навязать свою игру, но не получилось. Пока нет ответов, почему. Это решать тренерам.

– Есть недовольство игрой защиты?

– Все сыграли плохо. В том числе и я, если мы пропустили три мяча.

– Это была ваша первая игра против ЦСКА. Армейцы настолько сильнее «Краснодара»?

– Сегодня у ЦСКА многое получалось. У них сильная команда, хорошие футболисты. Но не скажу, что они сильнее нас. У нас тоже ребята сильные, но не получилось показать свою игру.