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    Гамула: «У «Ростова» нет груза ответственности»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что донская команда имеет все шансы на победу в предстоящей встрече с «Зенитом».

    «Ростов» сейчас на ходу, команда много матчей не пропускает. У нее нет груза ответственности, что нужно обязательно выиграть золотые медали, таких задач никто не ставил. «Ростов» не думает о том, что борется за чемпионство, а готовится к каждой конкретной игре. Я уверен, что Курбан Бердыев скрупулезно разбирает все ситуации, которые могут быть на поле, и подскажет футболистам, как играть. У «Ростова» будет настрой, желание, в городе огромный ажиотаж, билеты на матч найти невозможно.

    У «Зенита» очень квалифицированные футболисты, которых сложно остановить. Но за счет тактики, разбора игры это можно сделать. Бердыев постарается перекрыть все возможные ходы. Матч Кубка России с «Амкаром» показал, что можно остановить атаку петербуржцев. Я думаю, что футболисты «Ростова» не ударят в грязь лицом и постараются как минимум не проиграть. Они будут играть на своем поле, что придаст им сил. Ожидается хороший матч, будет интересная игра.

    У «Зенита» был долгий перелет в Пермь, игра заняла 120 минут. У «Ростова» есть в этом плане некоторые плюсы. Но «Зенит» все-таки одержал победу, значит, пребывает в хорошем психологическом состоянии», – рассказал Гамула.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля.

    Источник: Р-Спорт

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    21.04.2016 12:57
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 апреля 2016, 19:20

      Желто-синие самые сильные! Вперед, Сельмаш!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 21 апреля 2016, 17:14

      За Ростовом, ПОБЕДА!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 16:56

      И груза нет и денег то же нет, печалька однако...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 21 апреля 2016, 17:06

      Иди не мешай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2016, 16:16

      Да есть хорошие факторы для Ростова, вот Карасев конечно далеко не лучший вариант для клуба, уж больно он "нежно" судит, побороться не дает, ну посмотрим как оно будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Jiver 21 апреля 2016, 13:27

      Верим в Команду!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Jiver 21 апреля 2016, 19:19

      Вперед, Сельмаш!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 апреля 2016, 13:26

      Удачи Ростову!!!

      6
      Ответить
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