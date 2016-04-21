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  • Гинер: «На данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит»

Гинер: «На данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит»

21 апреля 2016, 06:08
25

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал выход армейцев в финал Кубка России, где их соперником станет петербургский «Зенит». Напомним, что в полуфинале турнира московская команда со счетом 3:1 обыграла «Краснодар».

«Не хочу никого обидеть, но на данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит». Мне было не принципиально, с кем играть в финале Кубка.

Как болельщику мне понравилось, как команда сегодня действовала на поле. В какой-то степени сегодняшний матч, судя по тому, как мы играли, получился продолжением второго тайма нашей предыдущей встречи с «Локомотивом».

Головин пока только учится играть в футбол, ничего особенного он еще не сделал. Он – наш воспитанник, пускай играет, растет. Надеемся, что он превратится в игрока, который будет играть в основном составе на стабильно высоком уровне. Главный тренер сделал на него ставку и угадал. Конечно, это порадовало всех наших болельщиков»", – отметил Гинер.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Краснодар Головин Александр Гинер Евгений
Комментарии (25)
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Тони Монтана
1461209052
самоуверенный
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1461214699
Даже мышь в своей норе смелая.
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VIPded
1461215054
Пора в евролигах это показывать!!!
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PNZ1985
1461216199
Ростов Папа смеется)
Ответить
bolela_16
1461216246
А как же Спартак? Радует появление Головина, надеюсь не испортят....
Ответить
hmelarj
1461216552
в россии нет топовых клубов.
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Freyk
1461224678
Именно это, видимо, ЦСКА раз за разом и доказывает в еврокубках.
Ответить
zagrizlik
1461225589
Их в мире всего три...Реал,Бавария,барса. И в россии их точно нет.
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CSKA №1
1461229213
Придурок(((Больше нечего тебе сказать!Иди сбросься со скалы,бомжатник(((
Ответить
gor77
1461230513
Какая разница, как назвать. ЦСКА и ЗЕНИТ за последние 15 лет больше сделали в Европе для России, чем прочие. И победы и поражения. Ну, начните смотреть историю в развитии, а не на сегодняшний день. Это ж просто. А то упёрлись в свои клубы и ничего не видите!!!
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