Гинер: «На данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал выход армейцев в финал Кубка России, где их соперником станет петербургский «Зенит». Напомним, что в полуфинале турнира московская команда со счетом 3:1 обыграла «Краснодар».

«Не хочу никого обидеть, но на данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит». Мне было не принципиально, с кем играть в финале Кубка.

Как болельщику мне понравилось, как команда сегодня действовала на поле. В какой-то степени сегодняшний матч, судя по тому, как мы играли, получился продолжением второго тайма нашей предыдущей встречи с «Локомотивом».

Головин пока только учится играть в футбол, ничего особенного он еще не сделал. Он – наш воспитанник, пускай играет, растет. Надеемся, что он превратится в игрока, который будет играть в основном составе на стабильно высоком уровне. Главный тренер сделал на него ставку и угадал. Конечно, это порадовало всех наших болельщиков»", – отметил Гинер.