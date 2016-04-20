Матчи «Урал» – ЦСКА и «Зенит» – «Кубань» перенесены на 28-е апреля

Поединки 26-го тура РФПЛ «Урал» – ЦСКА и «Зенит» – «Кубань» будут сыграны на два дня раньше запланированного срока. Причина этому – выход обоих клубов в финал Кубка России, который состоится второго мая в Казани. Таким образом, матчи пройдут на 30-го, а 28-го апреля. Решение о переносе игр финалистов турнира было принято на заседании бюро исполкома РФС 18-го марта.

Напомним, сегодня в рамках полуфиналов Кубка России «Зенит» в серии пенальти одолел «Амкар» (1:1, 4:3 – пен.), а ЦСКА уверенно победил «Краснодар» (3:1).