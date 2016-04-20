Бобер: «В «Мордовии» не получаем зарплату четвертый месяц; думаем, как быть дальше»

Хавбек «Мордовии» Антон Бобер поделился информацией о текущем финансовом положении в саранском клубе.

«Давайте дождемся развития этой ситуации. Потому что если коллективное письмо будет, то оно будет подписано всеми игроками и официально отправлено руководству.

Дело обстоит так, что имеется финансовая задолженность за три месяца. Сейчас уже четвертый пошел. Плюс нам должны еще часть премиальных за прошлый год. Поэтому в данный момент мы думаем, что и как дальше делать.

Есть всякие разные наметки, и есть люди, которые конкретно занимаются этой ситуацией. Но как все будет – пока неизвестно», – сказал Бобер.