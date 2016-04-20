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    Федун: «Инфантино сказал, что «Открытие Арена» – один из лучших стадионов, что он видел»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о визите на «Открытие Арену» президента ФИФА Джанни Инфантино, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

    – Инфантино назвал «Спартак» самой популярной командой страны. Как ваши коллеги из других клубов к этому отнесутся?

    – Это надо у них спрашивать. Нужно посмотреть таблицу посещаемости – она даст ответ на этот вопрос.

    – Это, на ваш взгляд, ключевой фактор?

    – Да, конечно.

    – Что осталось за кадром визита Инфантино? Что он сказал вам лично, не для прессы?

    – Президент ФИФА отметил, что наша арена – одна из лучших, которые он видел. А видел Инфантино много. Понятно, что сейчас «Открытие Арена» – самый новый стадион в Европе, но, тем не менее, очень приятно.

    – Как вам слова Звонимира Бобана, заявившего, что на таком газоне, как здесь, играть плохо совершенно невозможно? Фразу выбить в граните да показывать футболистам «Спартака».

    – Думаю, что высказывание Бобана повторил бы любой футболист. Но, к сожалению, пока результаты не соответствуют уровню инфраструктуры.

    – Говорят, гости впечатлены музеем «Спартака"?

    – По реакции понял, что они поражены. Такого музея нет ни у кого в мире.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 19:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 21 апреля 2016, 10:37

      Лучше двух защитников купил бы, а музей потом сделал. Жмот.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 апреля 2016, 08:43

      Большой человек похвалил, и все уши развесили.

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 21 апреля 2016, 08:16

      Давайте перестанем жить прошлым и смотреть вперед!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 21 апреля 2016, 02:05

      Музей Спартака лучше музея, например, Барселоны или Реала, правда???
      Кто мог сравнить, поделитесь, пожалуйста, мнением.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 21:26

      Немного же он видел в своей жизни.

      -3
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      Рейтинг: +22

      killerman77 20 апреля 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      м-да ... а спартак лучшая команда мира ?

      -4
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > killerman77 20 апреля 2016, 20:37

      Да

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > killerman77 20 апреля 2016, 21:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно нет. Худшей тоже не назовёшь. Есть Гибралтар, Гренландия.

      -6
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Zeff 21 апреля 2016, 00:30

      И ещё бомжатник под названием зенит

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Jack24 21 апреля 2016, 10:53

      А Спартак бомжатник музейный.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > killerman77 21 апреля 2016, 10:55

      Хорошо, если в 10-е удержатся.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Соа́рес де Мора́ис 21 апреля 2016, 16:08

      Ты плачешь, бедолага?

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