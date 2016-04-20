Алвеш: «Если ты Месси или Неймар, то будь готов к критике»

Голкипер «Валенсии» Диего Алвеш считает, что форвард «Барселоны» Неймар подвергается травле, что привело к инциденту после матча, когда он кинул бутылку в защитника соперника Антонио Баррагана.

«В последнее время Неймар подвергается травле, но так происходит со всеми большими игроками. Если ты Месси или Неймар, то будь готов к критике в любой момент. Перед матчем я говорил с Неймаром, он был спокоен», – приводит слова Алвеша Globo Esporte.

Напомним, матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:2.