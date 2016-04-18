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    Неймар может быть дисквалифицирован за драку

    Нападающий «Барселоны» Неймар рискует получить дисквалификацию за то, что после завершения матча чемпионата Испании с «Валенсией» ударил по лицу защитника соперника Антонио Баррагана, что попало в объективы камер.

    Инцидент произошел уже после завершения матч, когда Барраган стал праздновать победу с партнерами по команде. Неймар подошел к нему сзади и ударил по щекам. После этого едва не произошла потасовка на поле, но партнеры Баррагана смогли ее предотвратить. Стоит отметить, что главный судья матча не заметил этого инцидента.

    Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 08:43
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 апреля 2016, 18:34

      Позор Неймар.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 апреля 2016, 18:16

      бесят эти латиносы, постоянно как бабы себя ведут

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 18 апреля 2016, 14:36

      Читаю коменты и понимаю что многие молокососы не то что в армии не служили,а даже боятся этого слова как огня:-)куда делись настоящии мужики?надо по меньше вам на полупокеров геймаров смотреть....

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Psih86 18 апреля 2016, 15:49

      Подметать лужи и строить дачи генералам в течении 1-2 лет не равнозначно участию в боевых действиях. Призывная система - отвратительный пережиток времен СССР, никакого отношения к военной службой не имеющей.

      3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Psih86 18 апреля 2016, 16:14

      Всегда угараю с чуваков, которые, особенно по пьяни, заводят пластинку "не служил - не мужик".

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > FCBarcelona1713 18 апреля 2016, 16:38

      Я не удевлен что это пишет болела барсы!Тебе до мужика далековато.....надо водится в компании где нет синяков ,тогда по угорают с тебя.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Psih86 18 апреля 2016, 19:32

      Если в твоем понимании мужик - это существо, мыслящее, как типичный школьник, и не способное грамотно писать, коим ты и являешься, то это сугубо твои проблемы. Не стоит оценивать всех по своим меркам, "мужик".

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 18 апреля 2016, 13:07

      ударил????

      0
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 18 апреля 2016, 12:47

      )

      0
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      Рейтинг: +40

      007R 18 апреля 2016, 12:25

      Просто коснулся рукой

      -1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey > 007R 18 апреля 2016, 12:43

      Для чего?)

      -1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 18 апреля 2016, 12:23

      Эм...Что?Драка? Удар?))) Тот кто написал о драке вообще в курсе как это хотя бы примерно выглядит?))))

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 апреля 2016, 12:00

      Драка... Винни Джонса на них нет!

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 апреля 2016, 11:51

      Дружеский шлепок, не более, на удар то не похоже.

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 18 апреля 2016, 10:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В жопе детство играет.. В армию его бы...

      -5
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Alex3920486 18 апреля 2016, 10:47

      У дебилов на все один ответ - в армию.

      10
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      Рейтинг: +402

      Tri > Alex3920486 18 апреля 2016, 11:27

      В нашу армию, он бы оттуда человеком вернулся, армия меняет людей...

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Tri 18 апреля 2016, 11:52

      Делает из людей тупых быдланов?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Tri 18 апреля 2016, 12:15

      В худшую сторону..

      2
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