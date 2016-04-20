Примера. «Депортиво» принимает «раненую» «Барселону»

Сегодня состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Депортиво» примет «Барселону». Каталонцы проиграли три последних матча в чемпионате и сегодня им нужно прерывать данную серию, если они хотят сохранить лидерство.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало встречи – в 21:00.