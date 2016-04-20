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    Макеев: «Могли зацепиться за победу в выездном матче с «Барселоной»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как команда готовилась к играм с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    — Выходили в Москве против «Барселоны»?

    — Да. Помню, был период в первом тайме, горели 0:2, вроде надо отыгрываться, но они подсадили нас на такой контроль, что мы просто не могли мяч отобрать. «Барса» так до конца тайма его и катала без потерь.

    — Эмери готовил к «Барселоне» по-особенному?

    — Да нет. Просто пришел и сказал: «Мне приснилось, что мы сегодня выиграем». В итоге проиграли 0:3. Мы плохо начали, сразу пропустили. Вот на выезде могли зацепиться за победу.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.04.2016 17:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 апреля 2016, 19:15

      Про победу в Москве, приснилось Эмери, про победу в Барселоне, Макееву.
      Они там вместо тренировок спят все время, что ли.

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 апреля 2016, 19:00

      Хрюшки веселят!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 18:52

      Ахахах я Умираю с этих строчек.Мне приснилось что мы сегодня выиграем.В итоге проиграли 3:0

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 20 апреля 2016, 18:36

      Веселое интервью :-)

      2
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