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    Корнеев: «Из Смолова мы получили форварда и бомбардира»

    Бывший хавбек ЦСКА Игорь Корнеев проанализировал игру «Краснодара», с которым сегодня армейцы сыграют в полуфинале Кубка России. Начало игры в 19:30.

    «Краснодар» – приличная команда. Обратил внимание, что в этом сезоне она пропускает меньше «армейцев», а забивает – больше и с крупным счетом выигрывает гораздо чаще. То есть она действует очень сбалансированна. Я болею за ЦСКА, но не сомневаюсь, что сладить с краснодарцами будет непросто. Особенно со связкой Смолов-Мамаев.

    Игра Смолова для меня не сюрприз, я давно за ним слежу. Видимо, Федору нужно было пройти весь этот путь, поработать над своим менталитетом, чтобы вырасти из пацана в настоящего, в футбольном смысле, мужика. Плюс доверие тренерского штаба, руководства клуба – и мы получили отличного форварда и бомбардира. Мамаев в последние годы сильно прибавил, стал одним из конструкторов игры. Да, иногда заигрывается – но это свойство хороших футболистов. Лично для меня сплошное удовольствие смотреть, как они играют», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 22:54

      Хорош бомбардир. В среднем 3 гола за сезон.

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