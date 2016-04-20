Макеев: «Основа тактики Якина – забросы и подачи на Дзюбу»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о странных особенностях тактики Мурата Якина. Швейцарский специалист возглавлял московский клуб на протяжении одного сезона.

— Якин про тактику говорил?

— Да, но меньше, чем при других тренерах. Все было проще. В команде играл Дзюба, а Мурату нравились такие большие центральные нападающие. И Артем стал ключевым футболистом. Но с его уходом схема, которую мы наигрывали, перестала работать.

— То есть при Якине была тактика «бросайте на Дзюбу»?

— Не то чтобы прям вот так. Были моменты, когда играли по-другому. Но основное — это забросы и подачи на Дзюбу. У Якина такая философия, что центральный нападающий задействован во всем. Он должен бороться, скидывать, замыкать.

— Футболисты просили играть по-другому?

— Вроде нет. Если тренер пришел с такой тактикой и она сначала приносила результат, то зачем что-то менять?