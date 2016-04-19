Каррагер: «Реал» – это сумасшедший дом, там тренеры работают по одному году»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит работать в лондонском клубе.

«Куда бы он мог уйти? Многие мечтают попасть в «Реал», но это сумасшедший дом. Тренеры там работают по одному году, а если два, то это как выиграть в лотерею.

Покеттино многое сделал в «Тоттенхэме», создав молодую и сильную команду. Здесь одна из лучших тренировочных баз, будет новый стадион – можно конкурировать с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». В этом клубе созданы все условия для работы.

Конечно, в будущем он может возглавить «Реал», но сейчас «Тоттенхэм» ждут трофеи», – сказал Каррагер.