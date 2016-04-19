Спаллетти: «Мне нужны еще четыре или пять Тотти»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о своих отношениях с Франческо Тотти. Ранее сообщалось, что между игроком и наставником произошел серьезный конфликт после матча 33-го тура Серии А против «Аталанты».

«Вчера я говорил с Тотти, и мы все выяснили. Теперь мы сосредоточены на игре с «Торино».

Команда не зависит от одного игрока, а результаты принадлежат всем.

Мне нужны еще четыре или пять Тотти, потому что нам не хватает игроков такого уровня. Да, он спас нас в Бергамо, но это дает права говорить, что «Рома» – это только Тотти.

Я – тренер, и я здесь для того, чтобы «Рома» побеждала. Правила и решения – часть моей работы. Я буду давать Тотти играть, если он будет помогать нам побеждать. Если Тотти забивает, то я счастлив», – сказал Спаллетти.