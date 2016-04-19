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    Бердыев: «Не вел и не веду никаких переговоров до конца сезона»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев дал понять, что в настоящий момент его мысли связаны только с ростовской командой. Напомним, ранее появилась информация, что 63-летний российский специалист близок к подписанию контракта с московским «Спартаком».

    «Вообще первый раз слышу об этом. Напишите обязательно – я не вел и не веду ни с кем никаких переговоров. Говорил об этом уже на сайте «Ростова», повторю это и сейчас. Не вел и не веду никаких переговоров до конца чемпионата! Почему кто-то что-то скажет или напишет, а я должен оправдываться?» – задался вопросом Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2016 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 апреля 2016, 22:11

      Курбану Бекиевичу не следует поддаваться на такого рода провокации, иначе их станет еще больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Jiver 19 апреля 2016, 18:22

      Ничего нового. Ждём креатива перед матчем с Зенитом. Спокойно не дадут человеку работать, журналюги.

      3
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      Рейтинг: +15

      nail1984 19 апреля 2016, 18:04

      Удачи Бекиевич!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 апреля 2016, 17:49

      Что б вы сдохли,дезинформаторы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 19 апреля 2016, 17:45

      Одно и тоже. Утомили боянами

      2
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