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Чугайнов призвал «Спартак» перестать жить прошлым

19 апреля 2016, 15:18
8

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что нынешний «Спартак» не должен ставить перед собой большие цели, поскольку команда не обладает футболистами высокого уровня.

«Начнем с того, какой результат нужен команде. Если 2:5, то тут можно все что угодно говорить и о чем угодно мечтать. Я отношусь к тем немногим людям, которые не только хорошо помнят «Спартак» 90-х годов, но и сам играли против него. И хочу сказать, что пора уже жить в других реалиях. Что, сейчас в составе «Спартака» есть такие яркие футболисты, которые способны играть именно в атакующий футбол с бразильской философией, мол, вы нам забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим? Нет конечно!

К тому же футбол с тех пор очень сильно изменился. Практически все клубы сегодня научились грамотно обороняться, и, если ты пропускаешь даже один мяч, тебе будет сложно рассчитывать на победу, поскольку немало таких команд, как, например, нынешний «Ростов», которые, забивая первыми, умело удерживают нужный им результат. А есть ли сегодня в «Спартаке» такие исполнители, которые могут показывать суператакующий футбол? Тоже нет.

Извините, но здесь все-таки больше воспоминание о прошлом, чем реальный взгляд на настоящее. Поэтому повторюсь — нужно определиться все-таки с тем, какой результат устраивает «Спартак». Именно такой вопрос необходимо ставить изначально. В данной же ситуации «Спартак» занимает своe место и конкурирует с «Уралом» и «Тереком» за попадание в шестерку лучших», – сказал Чугайнов.

Источник: Footballreview.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Чугайнов Игорь
Комментарии (8)
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gor77
1461070779
Хорошо, что уже перестали упоминать "народная команда". А больше добавить нечего! Всё правильно.
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VITPO
1461073412
Болел спартаковских не переделаешь.Всегда будут подогревать.
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Alex3920486
1461074297
По делу....
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mahan
1461074668
Ты то куда разговорился ?
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APchelov
1461093281
Самое время опустить Спартак ещё ниже. Может, тогда прежнее величие перестанет затмевать реальность
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VVM1964
1461136972
ПОПАДАНИЕ В ЛЕ В ЭТОМ ГОДУ - ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ , НИКТО ЧЕМПИОНОМ СТАНОВИТСЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ , А БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ ( КАКОЙ БУДЕТ СОСТАВ И КАКИЕ ЦЕЛИ ) .
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zeni
1461139462
Да нет .прошлое для поросят Это святое КАРМА такая Спартаковская ЖИТЬ ПРОШЛЫМ!! Аминь!
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