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    Рыжиков: «Отразил пенальти благодаря каждодневной работе и везению»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором казанская команда со счетом 1:0 одержала победу, а сам вратарь отразил пенальти в первом тайме.

    – Сложный ли матч? Я в воротах играл, а не в поле. Думаю, ребятам чуть потяжелей было километры наматывать. Спасибо им, что бились до конца. Моментов у моих ворот почти не было кроме пенальти. Забили гол, Эмилю тоже спасибо.

    – Прокомментируйте эпизод с отраженным пенальти.

    – Это везение помогло и каждодневная работа.

    – За счет чего все-таки удалось победить?

    – За счет самоотдачи. Ребята старались друга за друга, за тренера. Конечно, поле не давало комбинировать, твердоватое было, неровное. Если бы полили, может, получше было бы. Ничего, 1:0 мы выиграли, идем дальше, впереди «Терек».

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.04.2016 12:38
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