Данни: «Серьезность моей травмы – это шокирующая новость»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своей реакции на травму, из-за которой он не сможет играть на протяжении восьми–девяти месяцев.

«Со мной не в первый раз случается подобное. Ничего не поделаешь, это жизнь. Но серьезность моей травмы стала для меня шокирующей новостью. Теперь я не сыграю на чемпионате Европы и пропущу остаток сезона в «Зените», который борется за чемпионство.

Но мне нужно сохранять хорошее настроение и набраться сил, чтобы восстановиться. Меня поддержат друзья, семья и партнеры», – приводит слова Данни португальское издание Renascença.