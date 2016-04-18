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    Кирьяков: «Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что через пару дней станет ясна ситуация с дальнейшей судьбой Андрея Кобелева в московском клубе.

    «Андрей Кобелев – мой боевой товарищ, старый друг. Так что плохого о нем сказать ничего не могу. Член совета директоров клуба Владимир Проничев недавно заявил о доверии тренеру, и Кобелев должен чувствовать поддержку. Но руководство «Динамо» отличается непредсказуемостью – можно ждать всего, что угодно.

    Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает. А если не знает, что делать дальше, то это другая история. Лучше взять и уйти. Андрей взрослый человек, сам разберется. Завтра-послезавтра узнаем, останется он или нет.

    Конечно, я поддержу его лично. Хотя критики будут требовать отставки. Через это надо пройти, иметь крепкие нервы и веру в свою команду», – считает Кирьяков.

    Матч 24-го тура «Динамо» – «Крылья Советов» закончился со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте компенсированного времени матча забил нападающий гостей Джанни Бруно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 08:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +213

      nik_59 18 апреля 2016, 12:53

      Нужно выбираться!

      0
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 18 апреля 2016, 12:34

      Нападающего надо Динамо нормального

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 апреля 2016, 10:16

      жалко динамо

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 апреля 2016, 08:44

      Мне кажется,что он исчерпал себя и не знает выхода, а написать сам о своей отставке не решится! Потому что Черчесова не надо было увольнять и руководство показало себя подлой гнилью на стороне договариваясь с Кобелевым, как мыши! Не рой яму другому-сам в неё попадешь! Ему до Бердыева, как до Китая пешком! Тут только Бердыев может из средних игроков сделать команду! Ясно Вам теперь недоумки?!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2016, 08:26

      А с кем ему исправлять то ситуацию-с этим составом это невозможно.

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Диктор 18 апреля 2016, 10:44

      Если честно этот аргумент надоел и не принимается, игры не было и до Нового года когда в команде было 6 игроков сборной да и посмотри таблицу на каком месте Урал, Терек и тд. у них состав не лучше.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 18 апреля 2016, 12:10

      ну и сравнил, у Урала и Терека стабильный состав, который почти даже поменялся. А у Динамо три состава уже сменилось, то ушли, то травмы, то Денисов. Да и общий настрой в команде, Динамо корректнее всего сравнивать с Анжи, которое уже 3-й год после смены курса из коматоза выйти не может.

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