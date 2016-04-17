«Ростов» повторил рекорд по набранным очкам в сезоне

«Ростов», добыв победу над «Кубанью» в поединке 24-го тура РФПЛ, повторил рекорд по набранным очкам в сезоне. Желто-синие на данный момент имеют в своем активе 48 баллов. Подобной отметки ростовчане достигали единственный раз – в сезоне-2011/12, правда тогда им для этого понадобилось 44 игры. Также в период с 1996-го по 1999-й годы клуб с берегов Дона еще четыре раза преодолевал отметку в 40 очков.

Кроме того, стоит отметить, что сегодняшняя победа над «Кубанью» стала для «Ростова» первой за 24 года, которую ему удалось одержать на поле краснодарцев в чемпионате страны. В последний раз это случалось девятого апреля 1992-го года (2:0).