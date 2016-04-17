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«Ростов» повторил рекорд по набранным очкам в сезоне

17 апреля 2016, 22:45
27

«Ростов», добыв победу над «Кубанью» в поединке 24-го тура РФПЛ, повторил рекорд по набранным очкам в сезоне. Желто-синие на данный момент имеют в своем активе 48 баллов. Подобной отметки ростовчане достигали единственный раз – в сезоне-2011/12, правда тогда им для этого понадобилось 44 игры. Также в период с 1996-го по 1999-й годы клуб с берегов Дона еще четыре раза преодолевал отметку в 40 очков.

Кроме того, стоит отметить, что сегодняшняя победа над «Кубанью» стала для «Ростова» первой за 24 года, которую ему удалось одержать на поле краснодарцев в чемпионате страны. В последний раз это случалось девятого апреля 1992-го года (2:0).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (27)
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JI e x a
1460922685
что значит, 44 игры??? это сколько команд играло в том чемпионате??
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lescap
1460923942
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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kotmyshka
1460925393
Будет новый рекорд!
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Наварх
1460929472
Ростов с победой, интрига нарастает. Ждём матч Ростов - Зенит, вот там многое решится.
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арейская
1460935550
Рада за "Ростов", надеюсь этот рекорд не последний!
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sprint5
1460948966
так держать Ростов
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Reets
1460963081
Молодцы Ростовчане. Очень интересная концовка у чемпионата.
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diadushka
1460969532
после просмотров матчей с участием атлетико убедился, Ростов - сверхатакующая команда!!!
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headdevil
1460970540
Еще 3-4 очка наберут максимум.
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vgarakh
1460974782
Еще наберут 15 очков.
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