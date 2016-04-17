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    Глава совета директоров «Динамо»: «В Кобелева верим»

    Глава совета директоров «Динамо» Василий Титов выразил поддержку главному тренеру Андрею Кобелеву, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что после этой неудачи бело-голубые вплотную приблизились к зоне стыковых матчей – теперь их отделяет всего одно очко.

    – Как отреагировали на проигрыш «Крыльям», ожидать ли оргвыводов?

    – Не ждите оргвыводов. Жалко, что проиграли.

    – Стыки совсем рядом, это не настораживает?

    – Хорошо, а что делать?

    – Есть мнение, что в таких ситуациях команде нужна встряска. Она бывает разных видов…

    – Надеюсь, что и матч с «Крыльями» должен стать этой встряской. Была хорошая игра, равная, «Динамо» поражения не заслужило, но, к сожалению, собранности в самую последнюю минуту не хватило.

    – По тренеру есть позиция? Давление на Кобелева очень сильное.

    – Мы уже сказали – в Кобелева верим.

    – Претензии к игрокам?

    – Это в клуб. Мы отвечаем за финансы, ЦС «Динамо» отвечает за спортивную часть. Претензии к игрокам, тренеру – в клуб.

    – У вас есть уверенность, что до «стыков» дело не дойдет?

    – Ситуация сложная. Все, что могу сказать.

    – Что подсказывает ваш опыт управленца – что в таких ситуациях делать?

    – Сосредоточиться и работать. Убеждать команду. Понимание у игроков есть – того, что допускать перемещения в критическую зону нельзя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 22:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2016, 01:49

      И они всё ещё верят??? )))

      0
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      Рейтинг: +8

      игорь. 18 апреля 2016, 00:05

      руководство динамо тащит вместе с андрюхой команду в фнл,позорники.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2016, 23:34

      А что так стыков испугались то ? вон Ростов в стаках поиграл и на каком он сейчас месте?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 апреля 2016, 23:34

      В Кобелева верим! А Кобелевых в России тысячи. И верят,мне кажется, в какого-то другого Кобелева. В этого верить нельзя!

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 апреля 2016, 23:19

      стыки так стыки кого там бояться в стыках то прорвемся

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