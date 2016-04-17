Бердыев: «Ростов» ожидал давления и прессинга от «Кубани»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев отметил заслуженность победы своей команды в матче 24-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

«Мы заслужили эту победу. В первом тайме у нас были моменты, реализация которых облегчила бы нам жизнь. В целом, есть удовлетворение от игры.

Конечно, мы ожидали усиленного давления от «Кубани», просматривали много матчей в исполнении этой команды. Мы были готовы к тому, что они будут прессинговать.

В чем секрет нашей обороны? Ребята играют дисциплинированно и самоотверженно, вот и все», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».