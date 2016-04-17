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    Бердыев: «Ростов» ожидал давления и прессинга от «Кубани»

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев отметил заслуженность победы своей команды в матче 24-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

    «Мы заслужили эту победу. В первом тайме у нас были моменты, реализация которых облегчила бы нам жизнь. В целом, есть удовлетворение от игры.

    Конечно, мы ожидали усиленного давления от «Кубани», просматривали много матчей в исполнении этой команды. Мы были готовы к тому, что они будут прессинговать.

    В чем секрет нашей обороны? Ребята играют дисциплинированно и самоотверженно, вот и все», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 21:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5

      Samsyk 17 апреля 2016, 22:12

      Я всегда знал и знаю что Бердыев лучший тренер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2016, 21:53

      Как же Бердыев любит давать интервью -когда игра честно выиграна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > kniazevski 17 апреля 2016, 22:21

      Бессонница сегодня замучает его!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > kniazevski 17 апреля 2016, 22:24

      Я вас оскорблял уважаемый? Или вы просто по воспитанию быд.ло?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > kniazevski 17 апреля 2016, 22:24

      Что ж он убежал после игры со Спартаком???????????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 > Диктор 17 апреля 2016, 22:32

      Да потому обещал твоему Федуну ничейку, да не получилось, судьи подвели

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > iglls73 18 апреля 2016, 06:06

      Ого какие факты излагаете-значит вы уважаемый считаете Бердыева продажным??????????

      1
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 18 апреля 2016, 10:40

      Ему было стыдно за спартак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > 18 апреля 2016, 10:42

      Поздравления Ростову!!!

      1
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