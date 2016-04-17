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    Хусаинов: «Показав вторую желтую карточку Макееву, судья помог «Зениту»

    Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду с удалением защитника «Спартака» Евгения Макеева в матче 24-го тура против «Зенита» (2:5). Напомним, игрок покинул поле из-за второй желтой карточки.

    – Игровое нарушение. Понимаю, что фол на «Петровском», трибуны и футболисты «Зенита» требуют наказания. Но таких нарушений в игре много. И так легко отправлять футболиста на вторую желтую? Должно быть серьезное нарушение, чтобы ее предъявить. А тут получилось так: судья подловил Макеева и внес лепту своим действием. А «Спартак» уже поплыл к этому времени. Зачем такая помощь?

    – Макеев ведь и раньше мог получить вторую карточку.

    – Нужно аккуратно подходить к вынесению предупреждений. Понимать, что есть эмоции, напряженность матча. Карточка – крайняя мера в футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 21:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 апреля 2016, 13:36

      Данный отрывок из выступления Хусаинова оскорбляет Спартак, намекая на его склочность. Но в полном тексте Хусаинов говорит о некачественном судействе вообще, указывая на ошибки судьи в обе стороны. В частности на "500%-й пенальти" (так у Хусаинова) на Дзюбе, когда Бокетти взял его на борцовский приём во ВРАТАРСКОЙ!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 10:47

      Начался плач Ярославны!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 апреля 2016, 08:26

      Согласен с Хусаиновым, ага, но так уж повелось со времён "Гинер всё купил", что судьи не долго думают, предъявляя карточки спартаковцам, а чего тут думать, кого бояться? Федун - не Кадыров и не Гинер.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 18 апреля 2016, 07:06

      Судьи обязаны помогать Зениту, ведь он же всех купил. Об этом каждая собака знает и не надо делать из этого трагедии. Спартак должен приплатить судьям матча, что удалили только Макеева.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 18 апреля 2016, 07:02

      А то, что Бокетти надо было удалить, на то как он по ногам Зенитовцев лупил, это что, справедливо, или Бокетти родственник суди?

      0
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 18 апреля 2016, 04:41

      С ростовом Спартак всё оправдывали.теперь с Зенитом.Играть надо .

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 18 апреля 2016, 00:36

      Помог?,когда было 4-2...

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 апреля 2016, 00:29

      статистикаЗенит -Спартак встреч 49 игр 18 побед 17 поражений 14 ничьих 75-70 в пользу Зени

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 00:15

      Хусаинов, опять зенки залил?

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2016, 23:57

      кто нибудь заткнет этого Хусейнова

      2
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