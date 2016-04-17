Рабинер: «Кутепов хотел подписать новый контракт со «Спартаком», ему отказали, а теперь не выпускают с лавки»

Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что причина, по которой защитник Илья Кутепов не играет за московский «Спартак» в весенней части сезона, кроется в конфликте игрока и его агента с руководством клуба.

«Один серьезный источник рассказал любопытную информацию. Сразу скажу: за что купил, за то и продаю. Илья Кутепов не слезает с лавки не просто так. Вроде как в свое время он хотел переподписать более чем скромный по меркам «Спартака» и России контракт на четыре года с двукратным повышением зарплаты. Текущая зарплата Кутепова якобы составляет 250 тысяч рублей в месяц.

Клуб продлевать договор отказался. После чего футболист с агентом зимой решили больше ничего не подписывать и летом уезжать в Европу (в России Илья вроде как нигде больше играть не хочет). И его сейчас наказывают. В общем, если все так – стандартная спартаковская история…», – рассказал Рабинер.