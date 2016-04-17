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  • Рабинер: «Кутепов хотел подписать новый контракт со «Спартаком», ему отказали, а теперь не выпускают с лавки»

Рабинер: «Кутепов хотел подписать новый контракт со «Спартаком», ему отказали, а теперь не выпускают с лавки»

17 апреля 2016, 17:59
3

Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что причина, по которой защитник Илья Кутепов не играет за московский «Спартак» в весенней части сезона, кроется в конфликте игрока и его агента с руководством клуба.

«Один серьезный источник рассказал любопытную информацию. Сразу скажу: за что купил, за то и продаю. Илья Кутепов не слезает с лавки не просто так. Вроде как в свое время он хотел переподписать более чем скромный по меркам «Спартака» и России контракт на четыре года с двукратным повышением зарплаты. Текущая зарплата Кутепова якобы составляет 250 тысяч рублей в месяц.

Клуб продлевать договор отказался. После чего футболист с агентом зимой решили больше ничего не подписывать и летом уезжать в Европу (в России Илья вроде как нигде больше играть не хочет). И его сейчас наказывают. В общем, если все так – стандартная спартаковская история…», – рассказал Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (3)
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Garrincha58
1460905742
все правильно денег захотел сначала докажи делом а потом проси улучшенный контракт оборзела молодежь
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Тraumtanzеr
1460907814
Федун, продай клуб.
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Piter SpaM
1460916800
федун - тридвараз, лучше из под граната три заглатывать. команда только и делает, что дешевеет с каждым годом. скоро даже бомж Вася посчитает за оскорбление идти работать под таким руководством.
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