Агаларов: «Некоторые ребята не справились с волнением в таком ответственном для «Анжи» матче»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Уфы» (0:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Быстрый гол оказался решающим в игре. Некоторые ребята не справились с волнением в таком ответственном матче. Говорили, чтобы было больше переводов, чтобы старались больше подавать с флангов. У соперника высокорослая команда, им был очень легко обороняться, тем более ведя в счете», – сказал Агаларов в эфире телеканала «Наш Футбол».