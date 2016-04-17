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  • Парфенов: «Зимой «Спартак» не сделал таких приобретений, чтобы команда значительно прибавила»

Парфенов: «Зимой «Спартак» не сделал таких приобретений, чтобы команда значительно прибавила»

17 апреля 2016, 12:44

Бывший защитник московского «Спартака», ныне являющийся главным тренером «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился своим мнением об изменениях в игре красно-белых после зимней паузы.

– Видно, что команда стала играть чуть-чуть по-другому. Результат пока, правда, не тот, который хотелось бы видеть всем болельщикам. Но тут нужна нормальная комплектация состава. Я считаю, зимой не было таких приобретений, чтобы команда значительно прибавила.

– Так ведь только Мельгарехо купили...

– О том и речь. Вспомните, когда другие тренеры приходили в «Спартак», для них скупалось полсостава...

– А почему Мельгарехо пока не проявляет себя?

– На все нужно время. Кому-то хватит недели, чтобы адаптироваться, кому-то – нужно полгода. В «Спартаке» другое давление, другие задачи. На каком бы месте в таблице ни находился бы «Спартак», все рассматривается под микроскопом.

– Какую линию красно-белым надо усиливать прежде всего?

– Я вижу проблему в обороне. Нужны хорошие крайние защитники. При всем уважении к тому же Макееву и Паршивлюку, они уже долго находятся в команде, а скачка в их мастерстве, в игре я не видел. Мне кажется, они играют сейчас на своем пределе. А если брать линии обороны ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», команд, которые реально борются за первое место, то там игроки сборных Аргентины, Бельгии, Италии, России, Португалии... Это само за себя говорит.

– Значит, защитная линия – корень проблем «Спартака"?

– Дело не только в защите, хотя усиление нужно. Но надо прибавлять и в командой игре. Группа атакующих игроков тоже могла бы прибавить, тот же Ивелин Попов. А если добавится еще два-три игрока хорошего уровня, то это только пойдет на пользу.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Парфенов Дмитрий
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