Хиддинк: «Теперь легко говорить о Де Брюйне, но в «Челси» он конкурировал с несколькими игроками»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк оценил игру Кевина Де Брюйне после матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3). Напомним, ранее Де Брюйне выступал за лондонцев.

«Он великолепно играет между линиями, за его игрой приятно наблюдать. Разница между нами и «Сити» состоит в том, что им достаточно полутора моментов, чтобы забить.

На них приятно смотреть, если только они не играют против тебя. Сейчас легко анализировать игру Де Брюйне, но тогда в «Челси» была конкуренция между тремя или четырьмя игроками на одной позиции. Приятно видеть, какого прогресса достиг Де Брюйне», – сказал Хиддинк.