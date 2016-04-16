Слуцкий: «Кроме правой ноги, как я слышал, у Набабкина еще и левая есть»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также объяснил выход на позиции левого защитника Кирилла Набабкина.

– Начали не так активно, как хотели. К сожалению, пропустили быстрый гол. После этого игра пошла с нашим преимуществом, создали много моментов. Несмотря на то что отыгрались в концовке, есть сильная неудовлетворенность итогом матча.

– Чем обусловлен выбор Набабкина на позиции левого защитника? Какие задачи должен был выполнять Набабкин со своей правой ногой на левом фланге?

– Набабкин на позиции левого защитника играет у нас уже четыре сезона. Кроме правой ноги, как я слышал, у него еще и левая есть.