Сафонов считает, что у «Спартака» нет шансов в матче против «Зенита»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозом на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак». По его мнению, красно-белые не смогут ничего противопоставить петербургской команде на поле стадиона «Петровский».

«Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».