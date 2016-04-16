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  • Сафонов считает, что у «Спартака» нет шансов в матче против «Зенита»

Сафонов считает, что у «Спартака» нет шансов в матче против «Зенита»

16 апреля 2016, 18:14
5

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозом на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Спартак». По его мнению, красно-белые не смогут ничего противопоставить петербургской команде на поле стадиона «Петровский».

«Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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hjvfybcn
1460821408
а что это за известный агент!?
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kostyandr
1460822943
Опасно так считать!
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Вомбат
1460825217
Шансы есть всегда, и с нынешним Зенитом, который хоть и набрал форму, но не имеет поставленной игры первым номером, играть очень даже можно. Впрочем, надеюсь, что Спартак сегодня этим шансом не воспользуется (я переживаю за Спартак, только тогда, когда он играет с другими командами). Вперед, Зенит!
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VVM1964
1460830411
И ОНИ БЫЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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