Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 24-й тур РФПЛ

ахаха
зенит спартака 5-2 разъебал
а тут 3-1 и 1-0)))
Алексей Сафонов. Прогноз: 1:1. «Амкар» посильнее по классу соперника, но пока «Мордовия» непонятно что из себя представляет. Интересно, может команду на этот раз на матч бухгалтер выведет?
Иван Адаменко. Прогноз: 0:2. «Амкар» очень неплохо смотрится этой весной. Думаю, что подопечные Гаджи Гаджиева смогут взять три очка в противостоянии с одним из аутсайдеров нашего чемпионата.
А.С. Прогноз: 1:0. «Краснодар» почти все забил «Уралу», но «Терек» играет в родных стенах и поэтому фактически не имеет права на ошибки. Коллектив из Грозного упорно рвется в еврокубки, а для этого надо побеждать любого соперника.
И.А. Прогноз: 0:1. Грозненцы всегда в родных стенах играют очень уверенно, но «Краснодар» сейчас на ходу. В предыдущем туре «быки» не заметили «Урал» (6:0), поэтому верю, что и сейчас они смогут добиться успеха.
А.С. Прогноз: 1:2. ЦСКА славится тем, что в таких сложных ситуациях выжимает из себя максимум. У команды непростой календарь этой весной, но верю, что армейцы смогут добиться успеха в текущем сезоне.
И.А. Прогноз: 1:2. ЦСКА мчится к чемпионству, а «Локомотив» пытается оказаться в медалях. Красно-синие, на мой взгляд, смогут дожать своего оппонента.
А.С. Прогноз: 3:1. Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском».
И.А. Прогноз: 1:0. На стабильность «Спартака» рассчитывать сейчас не приходится. Чего стоит домашняя встреча с краснодарской «Кубанью», в которой столичный клуб упустил победу. С «Зенитом» будет намного труднее, так что поставлю на победу хозяев поля.
А.С. Прогноз: 1:0. «Уфа» пытается всеми силами выскочить хотя бы в переходные игры. В прошлом туре они смогли обыграть «Терек», а в этом должны взять очки в матче с «Анжи».
И.А. Прогноз: 1:1. Не могу выбрать фаворита встречи в битве аутсайдеров Премьер-лиги. Мне кажется, что логичным исходом матча станет ничья.
«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1
А.С. Прогноз: 2:1. «Динамо» сейчас не играет на ноль, но поверю в команду Андрея Кобелева –им отступать уже некуда. Если и сейчас безвольно сыграют, то тогда надо готовиться к переходным встречам. Другого я для них уже и не вижу в случае поражения.
И.А. Прогноз: 2:0. «Динамо» угодило в небольшую яму, пропустив в последних двух турах восемь мячей. Пора дружине Андрея Кобелева исправляться перед своими болельщиками, поэтому игра с «Крыльями» – один из самых лучших вариантов это сделать, тем более что самарский коллектив является ближайшим соседом по турнирной таблице.
А.С. Прогноз: 1:1. «Кубань» со «Спартаком» смотрелась прилично, плюс финансовые проблемы сейчас решаются. Так что поставлю на ничью. Оба коллектива будут биться на каждом сантиметре поля.
И.А. Прогноз: 0:2. «Ростов» немного забуксовал в предыдущем матче, довольствовавшись лишь ничьей. Во встрече с «Кубанью» надо брать три очка, чтобы подтверждать свои амбиции на чемпионство.
А.С. Прогноз: 1:1. На данный момент клубы примерно одного уровня. Да, Екатеринбург получил хорошую оплеуху от «Краснодара», но теперь им надо мобилизоваться. Считаю, что закономерным исходом тут станет ничья.
И.А. Прогноз: 1:2. «Рубин» не слишком удачно проводит текущий сезон, у команды переломный период. Но я верю, что клуб из Татарстана сможет разбить своего оппонента по текущему туру.
24-й тур:
Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 8:11
Итоговый счет:
Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 222:223
Правила подсчета очков:
Точный счет — 4 балла
Точная разность мячей — 3 балла
Точный исход — 2 балла
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 22-й тур РФПЛ
Фото: rfpl.org