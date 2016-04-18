Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 24-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 24-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает ведущий редактор Иван Адаменко.

«Мордовия» – «Амкар» – 1:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:1. «Амкар» посильнее по классу соперника, но пока «Мордовия» непонятно что из себя представляет. Интересно, может команду на этот раз на матч бухгалтер выведет?

Иван Адаменко. Прогноз: 0:2. «Амкар» очень неплохо смотрится этой весной. Думаю, что подопечные Гаджи Гаджиева смогут взять три очка в противостоянии с одним из аутсайдеров нашего чемпионата.

«Терек» – «Краснодар» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:0. «Краснодар» почти все забил «Уралу», но «Терек» играет в родных стенах и поэтому фактически не имеет права на ошибки. Коллектив из Грозного упорно рвется в еврокубки, а для этого надо побеждать любого соперника.

И.А. Прогноз: 0:1. Грозненцы всегда в родных стенах играют очень уверенно, но «Краснодар» сейчас на ходу. В предыдущем туре «быки» не заметили «Урал» (6:0), поэтому верю, что и сейчас они смогут добиться успеха.

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

А.С. Прогноз: 1:2. ЦСКА славится тем, что в таких сложных ситуациях выжимает из себя максимум. У команды непростой календарь этой весной, но верю, что армейцы смогут добиться успеха в текущем сезоне.

И.А. Прогноз: 1:2. ЦСКА мчится к чемпионству, а «Локомотив» пытается оказаться в медалях. Красно-синие, на мой взгляд, смогут дожать своего оппонента.

«Зенит» – «Спартак» – 5:2

А.С. Прогноз: 3:1. Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском».

И.А. Прогноз: 1:0. На стабильность «Спартака» рассчитывать сейчас не приходится. Чего стоит домашняя встреча с краснодарской «Кубанью», в которой столичный клуб упустил победу. С «Зенитом» будет намного труднее, так что поставлю на победу хозяев поля.

«Уфа» – «Анжи» – 2:0

А.С. Прогноз: 1:0. «Уфа» пытается всеми силами выскочить хотя бы в переходные игры. В прошлом туре они смогли обыграть «Терек», а в этом должны взять очки в матче с «Анжи».

И.А. Прогноз: 1:1. Не могу выбрать фаворита встречи в битве аутсайдеров Премьер-лиги. Мне кажется, что логичным исходом матча станет ничья.

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

А.С. Прогноз: 2:1. «Динамо» сейчас не играет на ноль, но поверю в команду Андрея Кобелева –им отступать уже некуда. Если и сейчас безвольно сыграют, то тогда надо готовиться к переходным встречам. Другого я для них уже и не вижу в случае поражения.

И.А. Прогноз: 2:0. «Динамо» угодило в небольшую яму, пропустив в последних двух турах восемь мячей. Пора дружине Андрея Кобелева исправляться перед своими болельщиками, поэтому игра с «Крыльями» – один из самых лучших вариантов это сделать, тем более что самарский коллектив является ближайшим соседом по турнирной таблице.

«Кубань» – «Ростов» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:1. «Кубань» со «Спартаком» смотрелась прилично, плюс финансовые проблемы сейчас решаются. Так что поставлю на ничью. Оба коллектива будут биться на каждом сантиметре поля.

И.А. Прогноз: 0:2. «Ростов» немного забуксовал в предыдущем матче, довольствовавшись лишь ничьей. Во встрече с «Кубанью» надо брать три очка, чтобы подтверждать свои амбиции на чемпионство.

«Урал» – «Рубин» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:1. На данный момент клубы примерно одного уровня. Да, Екатеринбург получил хорошую оплеуху от «Краснодара», но теперь им надо мобилизоваться. Считаю, что закономерным исходом тут станет ничья.

И.А. Прогноз: 1:2. «Рубин» не слишком удачно проводит текущий сезон, у команды переломный период. Но я верю, что клуб из Татарстана сможет разбить своего оппонента по текущему туру.

24-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 8:11

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 222:223

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 22-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org