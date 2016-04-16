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    Кокорин: «Сниматься в кино тяжелее, чем отбегать 90 минут на поле»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о съемках в популярном телесериале «Физрук», где сыграл в одной из серий.

    – Вы успеваете не только играть в футбол. Еще снялись в сериале «Физрук». Там понадобился типаж футболиста?

    – У создателей сериала была такая идея. Как я понял, это было связано с предстоящим чемпионатом Европы. Съемки, кстати были еще в ноябре прошлого года, а серии вышли только сейчас.

    – Что тяжелее: сниматься или отбегать 90 минут на поле?

    – Съемки тяжелее. Очень нудно. Актеры проводят весь день в ожидании своей сцены. Снимали дубля по три-четыре, чтобы потом выбрать лучший. Я не внес никаких правок в сценарий.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.04.2016 17:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 апреля 2016, 19:28

      По ходу он - трагик

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 апреля 2016, 19:07

      конечно там нужен результат , а в футболе пофилонил в пол ноги и деньги в кармане

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2016, 19:02

      Когда ты бегал в последний раз, помнишь. Я нет.

      3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 16 апреля 2016, 18:53

      Эх,может хоть актёр получится:(

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 18:00

      отбегать 90 минут конечно легче...тем более его выпускают на эту пробежку в конце матча))

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 апреля 2016, 17:54

      Весь вопрос в том, как бегать, Саша.)

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 16 апреля 2016, 17:51

      Иди всю жизнь снимайся клоун

      1
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