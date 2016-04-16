Тимощук: «Каждый вызов в сборную Украины для себя я расцениваю как экзамен»

Полузащитник «Кайрата» и сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о своих шансах поехать на Евро-2016, а также не исключил, что после окончания европейского первенства он может завершить свои выступления в национальной команде.

– Как вы оцениваете свои шансы на попадание в заявку сборной Украины перед Евро-2016?

– Шансы расцениваю как хорошие.

– Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко как-то объясняет редкое появление вас на поле в последних матчах?

– Никак не объясняет. Либо ты получаешь вызов в сборную, либо не получаешь. Сейчас у него, как у любого другого специалиста, есть возможность не выходя из дома следить за кандидатом в сборную, формировать анализ его игры на основе видеозаписей и оценивать пользу для команды в данный момент.

Для себя каждый вызов в сборную, не умаляя ответственности в клубе, я расцениваю как экзамен. Как говорит тренер сборной, за клуб болеет какое-то определенное количество болельщиков, а за сборную – вся страна.

Конечно, неприятно, что у «Кайрата» старт получился неудачным. Это создает негативный информационный фон. Надеюсь, что в ближайшее время команда соберется и начнет показывать результат. А я попаду в заявку сборной на Евро-2016.

После чемпионата Европы я не исключаю варианта с завершением карьеры в национальной сборной, в которой играю 16 лет», – приводит слова Тимощука Kapital.kz.

Отметим, на счету Тимощука больше всего проведенных матчей (142) в составе сборной Украины.