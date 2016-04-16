Молодежное первенство. «Терек» сыграл вничью с «Краснодаром», «Уфа» поделила очки с «Анжи»

В матчах 24-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле добился ничьей с «Краснодаром», «Уфа» с «Анжи» также не выявили победителя.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 24-й тур

Терек (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Куасси (в свои ворота), 9; 1:1 – Уткин, 16; 1:2 – Васенин (с пенальти), 31; 2:2 – Адамов (с пенальти), 60.

Удаление: Назаров, 59.

Уфа (мол.) – Анжи (мол.) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джамалутдинов, 28; 1:1 – Журавлев, 55; 2:1 – Блинников, 61; 2:2 – Джамалутдинов (с пенальти), 88.