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    Кокорин: «Хотелось бы забить в дерби»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал предстоящее дерби со «Спартаком», которое пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.

    — Здесь все намного сильнее — и конкуренция, и все остальное. Ничего страшного, нужно время. Какой сейчас смысл Виллаш-Боашу что-то менять, если у команды все хорошо?

    — Кого видите своим главным конкурентом? Где вам комфортнее играть самому?

    — Всю линию атаки, как я понял (улыбается). Я появляюсь везде — слева, справа, в центре. Лучше всего — в центре нападения и под нападающим.

    — Вы ставили для себя какую-то планку по голам до конца чемпионата России?

    — Пока что моя планка — начать играть в «Зените». Это для меня сейчас на первом месте.

    Я готов забить любой команде. Обещания тяжело давать, но за «Динамо» я забивал «Спартаку». Может, и не в каждом матче, но, по-моему, чаще всего — именно красно-белым. Хотелось бы забить в дерби — уже за «Зенит».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.04.2016 09:14
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 апреля 2016, 22:36

      Ну так забивай, доказывай, используй любую возможность, физуху подтяни, кто мешает, Делом доказывай, а не языком. От Александра ждем внятных результатов.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 апреля 2016, 16:16

      Забивай!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 апреля 2016, 15:55

      по игре кокоши кажется, что его мечта просто забить........ а он еще и выбирает кому хотелось бы забить?))))

      2
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      Рейтинг: -22

      Cobold 16 апреля 2016, 15:19

      Он хоть значение слова "дерби" представляет? Олигофрен, книжек больше читай, а не по клубам шастай!
      Просветись, неуч... "Футбольное дерби — это матч между соперниками из одного района или города. Настоящее значение слова дерби — «игра соседей»".

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Cobold 16 апреля 2016, 16:51

      Совершенно верно.

      1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 16 апреля 2016, 15:03

      Скорее всего забьет.

      -1
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      Рейтинг: +25

      glumm 16 апреля 2016, 14:36

      В свои ворота

      -1
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 16 апреля 2016, 13:54

      Хм, с каких это пор матч между командами из разного города называется дерби?
      Это скорее русское эль-классико номер 2. Номер 1 все же зенит - цска)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 16 апреля 2016, 13:06

      Сначала нужно выйти на поле.

      6
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      Рейтинг: +208

      renepjd 16 апреля 2016, 12:29

      Выйдет на замену и забъёт

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > renepjd 16 апреля 2016, 13:48

      сасать будете он бревно :))) он в Динамо по празДникам забивал ,а у вас по большим празДникам будет за бивать

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      Рейтинг: +10

      Vik_ont25 16 апреля 2016, 11:31

      Какое. на... дерби!!! Задрали этим словом "дерби"!!! Админы почитайте толковый словарь!!! Скоро будут называть этим словом матч "Балтика"-"Луч-энергия"!

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