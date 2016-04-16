Муса: «Можно ли «Локомотив» по классу сравнить с «Зенитом»? Конечно!»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, чего ожидает от матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который пройдет сегодня, 16 апреля.

«Это будет крайне тяжелый матч с топ-соперником. Мы очень серьезно готовимся, работаем на тренировках, понимаем, что на кону стоит многое, а нам необходимы три очка. Постараемся сделать все зависящее от нас, отдадим все силы и, надеюсь, победим.

Можно ли «Локомотив» по классу сравнить с «Зенитом»? Конечно! Эти команды одинаково сильны. Нельзя ни в коем случае говорить, что кто-то из них хуже или лучше. Мы подойдем к матчу с «Локо» с большим уважением и серьезным настроем», — сказал нигериец.

Напомним, что матч начнется в 17:00.